Michelle Pfeiffer macht bei «Margo's Got Money Troubles» mit

US-Fernsehen

Bereits Elle Fanning und Nicole Kidman spielen die Hauptrollen in der Miniserie.

Michelle Pfeiffer wurde für die AppleTV+ Miniserieverpflichtet. Pfeiffer wird die Hauptrolle in der Adaption des Romans von Rufi Thorpe spielen. Die Serie umfasst acht Episoden und AppleTV+ hat in einem Bieterverfahren den Zuschlag erhalten. Zu den Schauspielern gehören bisher auch Elle Fanning und Nicole Kidman.Im Mittelpunkt der Handlung steht Margo Millet (Fanning), Tochter einer Hooters-Kellnerin (Pfeiffer) und eines Ex-Profi-Wrestlers. Als arbeitslose, alleinerziehende Mutter Anfang 20 kämpft Margo darum, über die Runden zu kommen, was sie dazu veranlasst, ein OnlyFans-Konto zu eröffnen. Als ihr Vater wieder in ihr Leben tritt, beginnt sie, seine Lektionen aus der Welt des Profi-Wrestlings in ihre Arbeit bei OnlyFans einfließen zu lassen, was zu einem unerwarteten Erfolg führt.„Margo's Got Money Troubles“ ist im Juni bei William Morrow erschienen. Als Autor, ausführender Produzent und Showrunner fungiert David E. Kelley. Fanning, Kidman und Pfeiffer werden neben ihren Hauptrollen auch als ausführende Produzenten fungieren. Durch Lewellen Pictures der Fannings sind Brittany Kahan Ward und Dakota Fanning als ausführende Produzenten tätig. Per Saari von Kidmans Blossom Films ist zusammen mit Matthew Tinker ausführender Produzent für David E. Kelley Productions. Auch Thorpe ist ausführender Produzent. A24 ist das Filmstudio.