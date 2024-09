Buchclub

Mathematik ist ein sehr komplexes Fach, aber Eugenia Cheng möchte mit ihrer Arbeit einen neuen Blick auf die Welt der Zahlen eröffnen.

Eugenia Cheng will mit ihrem Buch "Das Buch, von dem du dir wünschst, dein Mathelehrer hätte es gelesen" verzweifelten Eltern, ratlosen Lehrern und entmutigten Schülern helfen. Aber auch mathematisch Interessierte werden an dem Buch ihre Freude haben. Cheng ist britische Mathematikerin und Pianistin. Als Scientist in Residence an der School of the Art Institute of Chicago und Honorary Visiting Fellow für Reine Mathematik an der City University of London vermittelt sie nicht nur Wissen, sondern regt auch zum Nachdenken an und zeigt, wie viel Spaß Mathematik machen kann. Sie schafft es, auch Nicht-Mathematiker für die Welt der Mathematik zu begeistern. Mit Eugenia Cheng entdeckt der Leser eine Welt voller Neugier und Freude. Statt bei Antworten stehen zu bleiben, regt sie zum Weiterfragen an.In "Das Buch, von dem du dir wünschst, dein Mathelehrer hätte es gelesen" lernt der Leser die Mathematik von einer ganz neuen Seite kennen. Stoisches Auswendiglernen und Pauken vorgefertigter Antworten sind passé. Eugenia Cheng lässt den wahren Geist der Mathematik wieder aufleben. Sie weckt die Neugier des Lesers und erklärt Mathematik auf eine ganz neue, spannende Art.Eugenia Chengs Buch "Das Buch, von dem du dir wünschst, dein Mathelehrer hätte es gelesen" bietet einen völlig neuen Blick auf die Mathematik. Es erklärt auf spannende und humorvolle Weise, woher die Mathematik kommt und wie sie funktioniert. Warum wir uns mit Mathematik beschäftigen und was gute Mathematik ist, sind wichtige Aspekte des Buches. Natürlich kommen auch Buchstaben und Formeln aus dem großen Universum der Mathematik nicht zu kurz."Das Buch, von dem du dir wünschst, dein Mathelehrer hätte es gelesen" ist eine spannende Einführung in die Welt der Mathematik. Es macht Lust auf mehr und zeigt, dass Mathematik alles andere als kompliziert und eintönig ist. Wer wissen will, warum 1+1 manchmal 2 ist und manchmal einfach 1 bleibt, ist bei Eugenia Chang genau richtig. Aus Ratlosigkeit wird Neugier. Endlich macht Mathematik wieder Spaß.