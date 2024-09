Joko & Klaas duellieren sich ab Oktober

TV-News

ProSieben präsentiert neue Folgen von «Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas». Durch drei neue Ausgaben führt wie gewohnt Jeannine Michaelsen.

„Team Joko gegen Team Klaas“ heißt es ab dem 19. Oktober, wenn eine neue Staffel der ProSieben-Samstagabendshowbeginnt. Florida TV hat drei neue Folgen mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf produziert, durch die Jeannine Michaelsen führen wird. Außerdem mit dabei ist Rapper Ski Aggu, der nach Japan geschickt wird, um beim traditionellen Naked Men Festival gemeinsam mit 9.000 Nackten teilzunehmen.Außerdem kommt es in Polen zu einem Show-Crossover mit «Wer stiehlt mir die Show?». Dies soll KiKA-Moderator Checker Tobi in 230 Metern Höhe gelingen, wenn er eine Extremvariante des «WSMDS?»-Klassikers „Da hab ich doch Prompter die Antwort vergessen“ kreieren soll. Aus dem Kosmos der Quiz-Show ist auch Nina Chuba bekannt, sie nimmt an der aktuellen Staffel teil. Für «DudW» reist sie nach England, um sich dort in einem Comedy Club bis auf die Knochen zu blamieren. Außerdem soll sich «Duell um die Geld»-Spielleiter Oliver Kalkofe in Indien binnen 24 Stunden zum Stuntman ausbilden lassen.In weiteren Folgen sind zudem Musiker Nico Santos (Italien), Twitch-Streamer Papaplatte (Österreich), Moderatorin Gülcan Kamps (Frankreich), Mentalist Timon Krause (Thailand), Fußballer Felix Kroos (Lettland), Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht (Polen), Moderator Christoph „Icke“ Dommisch (Japan) und Moderatorin Katrin Bauerfeind (Slowenien) zu sehen. Für den Länderpunkt müssen die Prominenten die vom Gegner gestellten Herausforderungen erfolgreich absolvieren. Joko und Klaas spielen im Studio um zusätzliche Punkte auf dem Weg zum begehrten Weltmeistertitel.