«Das perfekte Dinner» schlägt «The Piano»

Quotennews

Die Premiere der neuen Musiksendung verlief ausbaufähig. Marktanteile verlieren darf die Show allerdings nicht.

Bei der Dating-Showtraf die 22-jährige Elisa auf den Fahrdienstleiter Julian (26) und 0,60 Millionen Menschen sahen zu, die Sendung mit Roland Trettl verbuchte einen Marktanteil von 4,1 Prozent. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,19 Millionen Menschen, die das Date sehen wollten. Der Marktanteil bei den Umworbenen belief sich auf 8,5 Prozent.Bei, das zwischen 19.00 und 20.15 Uhr auf Sendung ging, machte das Produktionsteam Halt in Hannover. Die 61-jährige Gabriela kochte Rind mit Süßkartoffeln. Das schmeckte den 0,99 Millionen Fernsehzuschauern, die für VOX 5,0 Prozent Marktanteil mitbrachten. Bei den jungen Erwachsenen fuhr die ITV-Produktion 0,41 Millionen ein, der Marktanteil wurde mit 12,1 Prozent ausgewiesen.Um 20.15 Uhr startetebei VOX: In der Musikshow können Pianisten den Stars Mark Forster und Igor Levit vorspielen, Annika Lau moderiert. Die Premiere sahen sich nur 0,96 Millionen Menschen ab drei Jahren an, der Marktanteil belief sich auf mittelmäßige 4,1 Prozent. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,39 Millionen, sodass man auf 8,8 Prozent Marktanteil kam. Im Anschluss folgte eine Wiederholung vonmit unter anderem Paul Jahnke, die noch 0,35 Millionen Zuschauer holte und in der Zielgruppe noch 5,6 Prozent Marktanteil holte.