Starker Start für «Matlock»

US-Quoten

Bei FOX begann auch «Rescue: Hi-Surf» am Sonntagabend, doch bereits einen Tag später kamen die Zuschauer kaum noch zurück.

Zwischen 1986 und 1995 ermittelte Andy Griffith in neun Staffeln von «Matlock», ehe ABC die Serie im Sommer 1995 einstellte. Das Gerichtsdrama von Viacom Productions wurde von der Produktionsfirma CBS Studios für CBS neu aufgelegt. Nun übernimmt Kathy Bates als „Madeline „Matty“ Matlock die Fälle. Die Premiere erfolgte am Sonntag, den 22. September 2024, vor 7,74 Millionen Zuschauern und war mit vier Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen ein großer Erfolg. Die zweite Folge erscheint allerdings erst Mitte Oktober.Im Anschluss an zwei Football-Spiele programmierte FOX auch seine neue Serie. Der erste Teil des Animationsblocks musste in dieser Woche pausieren, stattdessen ging die neue Serie von John Wells, Fox Entertainment und Warner Bros. Television an den Start. Die Serie mit Robbie Magasiva erreichte 4,77 Millionen Fernsehzuschauer und zehn Prozent Marktanteil. Die Gesamtreichweite wurde allerdings inzwischen auf 6,01 Millionen hochgestuft. Die zweite Geschichte erzielte einen Tag später allerdings nur 2,35 Millionen Zuschauer. Sollten die Werte nicht mit Hulu deutlich steigen, wird das neue Drama schon bald wieder Geschichte sein.Beim Fernsehsender FOX debütierte Anfang des Monats zudem die neue Animationsserie. Dabei handelt es sich um eine Comedy über zwei Brüder, deren Arbeit von Maschinen übernommen wird. Doch es gibt Grund zur Freude, schließlich bekommen die zwei Akteure ein monatliches Grundeinkommen. Hinter dem Projekt steckt Sony Pictures Television. Die Premiere fiel am 8. September mit 4,03 Millionen Zuschauern ordentlich aus, bei den Werberelevanten waren zwölf Prozent Marktanteil möglich. Doch eine Woche später blieben nur 0,66 Millionen Zuschauer und zwei Prozent übrig. Die dritte Folge, gesendet am 22. September, verbuchte 1,33 Millionen Zuschauer und markierte einen Zielgruppen-Marktanteil von drei Prozent.Die Feuerwehr-Seriewurde bei FOX vor nur noch 3,04 Millionen Zuschauern fortgesetzt. Die Episode „Both, Sides, Now“ ist die erste Folge der fünften Staffel. Nach den neuen Geschichten geht die Serie allerdings auch zu Ende.Die Tanzshowging bei ABC bereits Mitte September weiter. Unter den Teilnehmern war die Betrügerin Anna Delvey, die neben Tori Spelling tanzte. Beide schieden in Show zwei aus. 4,97 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten den Auftakt, der auch Live bei Hulu und Disney+ zu sehen war. Der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf zehn Prozent. Eine Woche später wurden die zehn Prozent gehalten, die Reichweite blieb mit 4,89 Millionen beständig. Das US-Remake vonbescherte ABC im Anschluss 3,59 sowie 3,68 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen wurden sechs und fünf Prozent Marktanteil eingefahren.Die 26. Staffel von, dieses Mal besetzt mit Michael Bublé, Gwen Stefani, Reba McEntire und Snoop Dogg, sicherte sich am 23. September 5,96 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Die neue Drama-Serievon Greg Berlanti, die mit Zachary Quinto besetzt ist, holte im Anschluss noch 3,92 Millionen Zuschauer und drei Prozent.