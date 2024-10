Neue Filme der Herzkino-Medical-Reihe

TV-News

Im November erscheinen zwei neue Filme aus der Herzkino-Medical-Reihe «Mit Herz und Holly» im ZDF.

Am 3. und 10. November werden die Episoden «Lichtblicke und «Kleine Wunder» ausgestrahlt. Die Hauptrollen werden von Inka Friedrich und Karoline Teska gespielt, unterstützt von Aglaia Szyszkowitz, Max Woelky und Jaecki Schwarz. Die Regie führte Wolfgang Eißler nach einem Drehbuch von Birgit Maiwald und Antje Huhs.In der ersten Episode «Lichtblicke» steht Dr. Katrin Herz im Fokus, die versucht, ihre Work-Life-Balance neu zu gestalten. Doch als Workaholic fällt ihr das Loslassen schwer. Während sie auf eine alte Schulfreundin trifft, die ihre Hilfe dringend benötigt, muss ihre unerfahrene Kollegin Dr. Holly Sass erstmals die volle Verantwortung in der Praxis übernehmen.In «Kleine Wunder» der zweiten Episode kehrt eine Mutter nach zwei Jahren im Koma zurück, was ihre Familie emotional herausfordert. Während Holly die Familie unterstützt, gerät Dr. Katrin Herz in einen Konflikt mit ihrem Ehemann Bernd und kämpft darum, ihre Praxis am Laufen zu halten. Doch eine Fehlentscheidung erschüttert die ohnehin fragile Zusammenarbeit in der Praxis.