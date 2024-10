Peacock startet neue Doku-Serie

US-Fernsehen

In der Musikserie «Reggaeton: The Sound That Conquered the World» wird die Musikvielfalt mit Puerto Rico beleuchtet.

Zum Hispanic Heritage Month feiert Peacock gemeinsam mit Reggaeton-Pionier Daddy Yankee die Premiere der neuen Dokuserie. Die vierteilige Serie beleuchtet die spannende Reise des Reggaeton von seinen Ursprüngen in den Straßen von Puerto Rico bis hin zu seiner aktuellen Rolle als kulturelle und kommerzielle Macht in der globalen Musikindustrie.Die Dokuserie, die am 3. Oktober 2024 exklusiv auf Peacock startet, enthält Interviews mit Reggaeton-Größen wie Bad Bunny, Ivy Queen, J Balvin, Karol G und vielen mehr. Daddy Yankee, der als Executive Producer an dem Projekt mitgewirkt hat, erzählt gemeinsam mit anderen Ikonen des Genres die beeindruckende Geschichte des Aufstiegs von Reggaeton zur weltweiten Sensation.Produziert wurde «Reggaeton: The Sound That Conquered the World» von Mercury Studios, Saboteur Media und El Cartel. Die Serie bietet einen tiefen Einblick in die Entwicklung und den kulturellen Einfluss des Reggaeton und zeigt, wie er sich von einem lokalen Phänomen in Puerto Rico zu einer globalen musikalischen Kraft entwickelt hat.