RTL zeigt zwei neue «Die Unvermittelbaren»-Folgen

Im Vorfeld der NFL-Partien setzt RTL auf Hundeprofi Martin Rütter. Bei der Sportübertragung gilt es Ende Oktober auf die Zeit zu achten.

In den kommenden Wochen kommt auf die NFL-Crew von RTL besonders viel Arbeit zu, denn ab dem kommenden Wochenende werden wieder einige Spiele in London ausgetragen, sodass RTL bereits ab 14:30 Uhr in die-Übertragung einsteigt. Im Tottenham Hotspur Stadium spielen am 6. Oktober die New York Jets gegen die Minnesota Vikings, eine Woche später treten an selber Stelle die Jacksonville Jaguars gegen die Chicago Bears an. Am 20. Oktober bestreiten die Jaguars gegen die New England Patriots ihr zweites London-Game, diesmal im Wembley-Stadion.Am 27. Oktober kommt es zwar zu einer kleinen Verschnaufpause ohne internationales Spiel, doch auch an jenem Sonntag muss die NFL-Crew auf eine Besonderheit achten. Da in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Deutschland die Uhr umgestellt wird, in den USA aber erst eine Woche später am Zeiger gedreht wird, beginnt die Live-Übertragung bereits ab 17:45 Uhr. Gegen 18:45 Uhr schiebt RTL dann wie eine-Ausgabe ein, um in gewohnter Weise über die Nachrichten des Tages zu informieren.Am 10. November steht zudem noch das Deutschland-Spiel an, das in diesem Jahr in der Münchner Allianz Arena ausgetragen wird. Dort treffen die New York Giants auf die Carolina Panthers. Zwischen den London-Partien und dem Munich-Game nutzt RTL die Lücke, um Martin Rütter mitzu programmieren. Am 27. Oktober läuft um 15:45 Uhr die erste von zwei geplanten Folgen. Darin werden fünf Hunde auf ihrem Weg zu einem neuen Zuhause begleitet. Außerdem trainiert die erfahrene Hundetrainerin Heike Kleinhans mit dem energiegeladenen Jimmy.