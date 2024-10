Doc Caro: Kann sie den VOX-Mittwoch verarzten?

Quotennews

Die Notfallmedizinerin startete gestern in ihre zweite Staffel.

Zu einem kleinen Problemfall verkam die Mittwochsprimetime von VOX in den letzten Wochen. Erst schnitten altemit Marktanteilen um 5,5 Prozent ziemlich schwer. Nun soll es also wieder Dr. Carola Holzner richten, die mit ihrer ersten Staffel bei VOX immerhin zwischen 6,0; 7,7 und 8,8 Prozent schwankte, nachdem sie von Sat.1 zu den Kölnern gewechselt war.Lag der Staffelstart vonam gestrigen Abend ab 20.15 Uhr also eher am positiven oder negativen Ende genannter Skala? Nun, ob einer Performance von 7,0 Prozent bei 0,31 Millionen aus der Zielgruppe, lässt sich eher die Mitte davon feststellen – folglich eine solide aber nicht wirklich starke Rückkehr, die aber über der Leistung des Polizei-Formats der letzten Wochen lag. Das ältere Publikum sah es sich die Notfall-Doku dagegen nur zu recht niedrigen 0,83 Millionen bei schlechten 3,7 Prozent an.Der Anschließende Medizin-Talk dazu, welcher ab 22.15 Uhr unter dem Titelauf Sendung ging, mobilisierte dann nur noch durchwachsene 6,3 Prozent (0,24 Millionen) der Umworbenen. Nochmal eine Stunde später sendete eine Wiederholung vonbloß noch vor 4,9 Prozent (0,13.Millionen). Insgesamt sahen 3,7 Prozent sowie 2,4 Prozent die beiden Formate.