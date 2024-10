Neue Ethan-Hawk-Serie bei FX

US-Fernsehen

Bereits im Februar wurde ein Pilotfilm bestellt.

Im Februar bestellten die Verantwortlichen von FX einen Piloten der Seriemit Ethan Hawke und Sterlin Harjo. Nach Informationen des US-Branchenblattes „Variety“ soll das Format in Serie gehen. Die Handlung wird noch unter Verschluss gehalten. Hawke soll einen Mann spielen, der zu viel weiß.Gedreht wurde der Pilotfilm im April und Mai in Oklahoma. Außer Hawke spielten Keith David, Siena East, Jeanne Tripplehorn, Tim Blake Nelson, Scott Shepherd, Tracy Letts, Kyle Maclachlan und Macon Blair in dem Pilotfilm mit, weitere Schauspieler waren Killer Mike, Kaniehtiio Horne, Cody Lightning, Michael Hitchcock und Ryan Kiera Armstrong.Der Schöpfer der Serie ist Harjo, der auch als ausführender Produzent fungiert und beim Pilotfilm Regie führte. Neben der Hauptrolle wird Hawke auch als ausführender Produzent tätig sein, während Garrett Basch ebenfalls als ausführender Produzent fungiert. FX Productions, bei denen Harjo unter Vertrag steht, werden die Serie produzieren.