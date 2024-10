Kölner-«Tatort»: Ballauf und Schenk ermitteln auf großer Bühne

TV-News

Die Kölner Kommissare Ballauf und Schenk ermitteln im neuen «Tatort» an der Oper Köln, wo der Mord an einer Rüstmeisterin während der Proben für eine Aufführung geschieht.

In der Domstadt sind die Dreharbeiten für den neuen Kölner„Die Schöpfung“ mit den Ermittlern Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) zu Ende gegangen. In ihrem 94. Fall bietet die Oper Köln, aktuell in der Interims-Spielstätte in Köln-Deutz, eine dramatische Kulisse. Die Handlung dreht sich um den mysteriösen Mord an der Rüstmeisterin Elli Zander (Ines Lutz), die während der Endproben zu Joseph Haydns «Die Schöpfung» erschossen aufgefunden wird. Und bei dieser Leiche bleibt es nicht, außerdem fehlt eine Waffe aus dem Requisitenfundus.Ballauf und Schenk stoßen bei ihren Ermittlungen auf den Countertenor David Deycks (Marcel Jacqueline Gisdol), der jedoch unauffindbar ist. Kurz darauf geschieht ein zweiter Mord, was die Ermittlungen weiter anheizt. Neben Behrendt und Bär sind auch Roland Riebeling als Kommissar Jütte und Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Roth wieder mit dabei. Gastrollen übernehmen unter anderem Katja Bürkle, Hannah Schiller, Mareile Blendl, Dagmar Operskalski, Bettina Engelhardt, Aljoscha Stadelmann, Judith Engel und Jens Kipper.«Tatort Die Schöpfung» wird von Bavaria Fiction produziert. Als Produzent fungiert Jan Kruse. Regie führt Torsten C. Fischer nach dem Drehbuch von Wolfgang Stauch. Die Dreharbeiten fanden vom 29. August bis 30. September 2024 statt. Ausgestrahlt wird der Krimi im kommenden Jahr im Ersten.