«Pedro El Escamoso: Más Escamoso Que Nunca» kommt zu Hulu

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Hulu bietet ab sofort die 23 neuen Geschichten an.

Die beliebte kolumbianische Serie «Pedro El Escamoso» kehrt zurück mit der neuen Fortsetzung. In der Serie, die am 16. Juli 2024 auf Disney+ und Caracol Televisión startete, kommt Pedro Coral Tavera, gespielt von Miguel Varoni, nach zwanzig Jahren im Ausland zurück nach Kolumbien. Dort trifft er nicht nur auf seinen Sohn Pedro Jr., gespielt von Carlos Torres, sondern gerät auch in ein kompliziertes Liebesdreieck, als er sich in Fernanda verliebt – die Chefin seines Sohnes und potenzielle Schwiegermutter.Diese neue Staffel mit 23 Episoden bringt neben viel Humor auch dramatische Verwicklungen mit sich. Pedro muss nicht nur seine wachsenden Gefühle für Fernanda geheim halten, sondern gleichzeitig die Beziehung zu seinem Sohn verbessern, die aufgrund der langen Abwesenheit zerrüttet ist. Fans können sich auf die gewohnte Mischung aus komödiantischen Missgeschicken und tiefen familiären Konflikten freuen.Die Fortsetzung von «Pedro El Escamoso» bringt viele bekannte Gesichter zurück, darunter Sandra Reyes und Andrea Guzmán, die ihre ikonischen Rollen aus der Originalserie erneut verkörpern. Mit neuen Charakteren und einer modernen Handlung knüpft die Serie an den Erfolg der frühen 2000er an und spricht eine neue Generation von Zuschauern an.