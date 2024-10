Maren Gilzer entdeckt Istrien für sonnenklar.TV

TV-News

Um die kroatische Region und deren kulturelle, kulinarische und landschaftliche Highlights näher zu bringen, geht Schauspielerin Maren Gilzer ab der kommenden Woche dreimal täglich live auf Sendung.

Das Format «Promis im Urlaubsparadies: Maren Gilzer entdeckt Istrien» startet am Dienstag, 8. Oktober, und läuft dreimal täglich live auf sonnenklar.TV. Die frühere Dschungelkönigin geht wieder auf Reisen, diesmal führt sie ein Roadtrip durch die Halbinseln Istriens in Kroatien. Die Moderatorin, die bereits vor 15 Jahren Istrien bereiste, freut sich darauf, zu sehen, wie sich die Region seitdem verändert hat.Während der Woche zeigt Gilzer malerische Landschaften, berichtet viel über die Kultur und gibt kulinarische Geheimtipps. Sie trifft Hotelmanager, Gastronomen und Tourguides, um mehr über die Gastfreundschaft und Sehenswürdigkeiten Istriens zu erfahren. Zu sehen gibt es unter anderem Städte wie Pula, den Nationalpark Brijuni und eine Trüffeljagd mit speziell dafür ausgebildeten Hunden.Das wohl größte Highlight des Trips ist eine Bootsfahrt im Nationalpark Brijuni, wo wilde Tiere wie Elefanten und Zebras leben. Auch sportliche Aktivitäten und Outdoor-Abenteuer werden des Öfteren thematisiert. Gilzer zwischen dem 8. und 14. Oktober jeweils dreimal täglich live on air. Am ersten Tag geht ist sie um 10:30, 15:00 und 16:30 Uhr zu sehen. An Tag zwei bis fünf ist der letzte Slot jeweils um 17:15 Uhr, ab Tag sechs geht meldet sie sich um 18:00 Uhr.