Fürs ZDF: Bettina Lamprecht geht auf die Bowling-Bahn

TV-News

Network Movie produziert unter dem Arbeitstitel «Strike» eine Sportkomödie, in der Lamprecht als einstiges Bowling-Wunderkind eine wild zusammengewürfelte Mannschaft anführt.

Derzeit laufen in Köln und Umgebung die Dreharbeiten für(Arbeitstitel), eine Sportkomödie, in der Bettina Lamprecht das einstige Bowling-Wunderkind Karo verkörpert, die heute als kauziger Charakter eine heruntergekommene Bowlinghalle in Wuppertal betreibt. Allerdings droht sie die Halle an einen Immobilieninvestor zu verlieren, wenn sie nicht binnen acht Wochen 75.000 Euro auftreibt.Die Geschichte stammt von Volkan Isbert, Julia Alina Kessel und Helena Lucas, Torsten Wacker führt Regie. Die Dreharbeiten, die noch bis 22. Oktober andauern, verantwortet die Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH, als Produzent fungiert Wolfgang Cimera, Catrin Kauffmann ist Producerin. Silvia Hubrich ist die verantwortliche ZDF-Redakteurin.Und so geht die Story weiter: Obwohl Karo nie im Leben wieder bowlen wollte, lässt sie sich dazu überreden, am „Big Battle Bowl“ in Braunschweig teilzunehmen, wo ein hohes Preisgeld wartet. Doch dafür braucht sie ein Team. In ihrem tollpatschigen Mitarbeiter Djamal (Mido Kotaini), dem einsamen Rentner Freddy (Hans-Joachim Heist) und der stillen Shu (Jing Xiang) findet sie eher mäßig begabte Mitstreiter. Wird die wild zusammengewürfelte Mannschaft aus Underdogs sich zusammenraufen und gemeinsam das große Geld gewinnen? In weiteren Rollen spielen unter anderem Hedi Kriegeskotte, Tristan Seith und Julian Friedrich.