Marco DAmore übernimmt Regie bei «Gomorrah»-Prequel

Der Pay-TV-Sender hat grünes Licht für die Vorgeschichte erteilt.

Anfang 2025 sollen die Dreharbeiten zur Fernsehseriein Neapel beginnen. Der Schauspieler Marco D’Amore, der in der Originalserie mitspielte, wird die Regie übernehmen. Am Dienstag teilte D’Amore mit, dass er bei diesem Projekt Regie führen wird. Zunächst berichtete „Variety“ über diese Verpflichtung.„Heute bin ich hier, um Ihnen zu sagen, dass wir endlich die Ursprünge der Saga erforschen werden“, sagt D'Amore in dem Video, das Sie oben ansehen können. Er betont, dass dieses sechs Folgen umfassende «Gomorrah»-Prequel genau wie das hyperrealistische Original fest in der Realität verwurzelt sein wird.“Sky-Studio-Chef Nils Hartmann fügte hinzu: „Wir haben dieses Abenteuer von Anfang an mit Marco geteilt, und ich bin sicher, dass seine Vision wertvolle Energie in ein neues und beispielloses Kapitel der Saga bringen wird. Die Geschichte von Pietro Savastanos Jugend im Prequel zu erzählen, wird eine spannende und höchst ehrgeizige Herausforderung sein. All dies macht mich stolz, und ich kann es kaum erwarten, die erste Klappe zu sehen.“