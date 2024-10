Stuttgart-«Tatort»: Lannert und Bootz nehmen Ermittlungen auf

TV-News

Im neuen «Tatort – Ex-It», der in der Welt der Reichen spielt, ermitteln Richy Müller und Felix Klare in einem tragischen Fall um den Tod eines Kindes und die Entführung seines Geschwisterkindes.

Die Dreharbeiten für den einen weiteren Stuttgarter «Tatort»-Film mit dem Titel «Ex-It» laufen gerade auf Hochtouren. In diesem Krimi stehen die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) vor einem tragischen Fall: Der Tod eines Kleinkindes und die Entführung des Geschwisterkindes erschüttern ein Paar, deren Ehe ein Haufen Scherben ist. Das Drehbuch stammt von Wolfgang Stauch. Regie führt Friederike Jehn.Im Fokus der Handlung steht Pony Hübner, ein einstiges IT-Girl, das ihren gestohlenen SUV bei der Polizei meldet, in welchem ihre beiden Kinder sitzen. Während eines Kindes nur noch tot geborgen werden kann, bleibt das andere spurlos verschwunden. Im Zuge der Ermittlungen geraten Lannert und Bootz in eine ihnen unbekannte Welt. In die der Reichen und Schönen, die von Eheproblemen, einem beneidenswerten, aber verfallenden Leben und dunklen Geheimnissen geprägt ist.Neben Müller und Klare spielen Kim Riedle und Hans Löw als betroffenes Ehepaar, unterstützt von weiteren Schauspielern wie Anne Haug, David Zimmerschied, Zeynep Bozbay und Jürgen Hartmann. Der Krimi wird bis zum 21. Oktober in Stuttgart, Karlsruhe und Baden-Baden gedreht und voraussichtlich 2024 im Ersten ausgestrahlt.