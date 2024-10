«Die wilden Neunziger!» endet nach zwei Staffeln

US-Fernsehen

, die Fortsetzung von «Die wilden Siebziger!», wurde nach zwei Staffeln von Netflix abgesetzt. Kurtwood Smith, der in der Serie erneut die Rolle des Red Forman spielt, bestätigte die Nachricht auf Instagram am Donnerstagabend. In seinem Post bedankte er sich bei den Fans weltweit für ihre Unterstützung und erklärte, dass Netflix die Serie nicht für eine dritte Staffel verlängern wird.Trotz der Absetzung bleibt das Team hoffnungsvoll: Smith betonte, dass die Serie weiterhin an andere Networks und Plattformen verkauft werden soll, in der Hoffnung, den Abschluss der Geschichte zu ermöglichen. «That '90s Show» brachte mehrere Originalstars von «That '70s Show» zurück, darunter Debra Jo Rupp, Ashton Kutcher, Mila Kunis und Wilmer Valderrama, während sich die Handlung um Leia Forman, die Tochter von Donna und Eric, drehte, die den Sommer bei ihren Großeltern verbrachte.Die erste Staffel von «That '90s Show» wurde Anfang 2023 veröffentlicht, während die zweite Staffel, aufgeteilt in zwei Teile mit insgesamt 16 Episoden, im August 2024 abgeschlossen wurde. Fans bedauern das Ende der Serie, doch es besteht noch Hoffnung, dass Red und Kitty Forman ein weiteres Kapitel bei einem anderen TV-Sender bekommen.