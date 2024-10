Wau ohne Wow-Effekt: Rütters Hunde mit schwachen Werten

Quotennews

Im Vorfeld strahlte RTL zahlreiche Animationsfilme aus. Am Abend spielte Frankfurt gegen Istanbul.

0,50 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen ab 10.55 Uhr den Animationsfilm «Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf» ► . Der Familienfilm aus dem Jahr 2017 verbuchte 12,7 Prozent bei den Umworbenen. Zwischen 12.25 und 14.00 Uhr standauf dem Programm, der 0,81 Millionen Menschen erreichte. Beim jungen Publikum wurden 13,4 Prozent erzielt. Mitfesselte RTL 0,56 Millionen Menschen am Nachmittag, bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 10,0 Prozent Marktanteil ein.begeisterte 0,62 Millionen Menschen ab drei Jahren, in der Zielgruppe erreichte der Spielfilm aus dem Jahr 2009 10,0 Prozent. Im Anschluss sendete man, der 0,85 Millionen Menschen unterhielt und 12,5 Prozent bei den jungen Erwachsenen holte.generierte um 18.45 Uhr 2,12 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe sprang das Ergebnis auf 18,2 Prozent. Die Martin-Rütter-Showstartete um 19.05 Uhr und besorgte sich 1,05 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei schwachen 6,7 Prozent.Vor acht Tagen sahen 2,36 Millionen Menschen das dramatische Spiel zwischen Frankfurt und Pilsen, jetzt musste die Mannschaft gegen Besiktas Istanbul (3:1) ran. Die ersten 45 Minuten sahen 2,57 Millionen Menschen ab drei Jahren, die Übertragung sicherte sich 10,0 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,74 Millionen Zuschauer verbucht, der Marktanteil lag bei 13,5 Prozent. Die zweite Hälfte holte 2,87 Millionen Zuschauer und 14,3 Prozent, bei den jungen Erwachsenen sorgten 0,80 Millionen für 17,1 Prozent. Die abschließenden Highlights sahen 0,90 Millionen Zuschauer, sodass man auf 9,6 Prozent in der Zielgruppe kam.