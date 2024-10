TV-News

ARD verortet neuen Krimi auf dem Jakobsweg

Simon Fessler von 04. Oktober 2024, 16:01 Uhr

In den Hauptrollen des Krimis stehen Michael Epp, Dirk Borchardt und Mercedes Müller. Der erste Film erzählt vom Mord an einer Frau auf dem Jakobsweg in Galicien.

Für den Samstagabend im Ersten hat die ARD einen neuen Kriminalfilm bestellt, der in Galicien spielt. Die Dreharbeiten zu «Der Galicien-Krimi: Die Tote vom Jakobsweg» (Arbeitstitel) haben am 9. September in Santiago de Compostela begonnen. Unter der Regie von Adolfo Kolmerer, der das Drehbuch des verstorbenen Musikers und Drehbuchautors Xaō Seffcheque sowie der Regisseurin und Drehbuchautorin Lina Viktoria Schmeink inszeniert, wird die Kriminalgeschichte bis voraussichtlich 8. Oktober 2024 gedreht.



In der Hauptrolle spielt der deutsch-britische Schauspieler Michael Epp den frisch versetzten Hauptkommissar David Acosta. Unterstützt wird er von Dirk Borchardt als Oberkommissar Adrían Martinéz und Mercedes Müller als Kommissarin Mercédes Navarro. In dem Film geht es um einen mysteriösen Mord an Sofía Serrano, einer Mitarbeiterin des Pilgerbüros, die am Cabo Fisterra gefunden wird. Acosta und sein Team müssen sich mit einer komplexen Mischung aus Liebe, Eifersucht und Erpressung auseinandersetzen, während persönliche Herausforderungen ebenfalls auf sie zukommen.



