2 Monate nach US-Start: «The Franchise» startet bei Sky

TV-News

Besetzt ist die HBO-Comedy unter anderem mit Daniel Brühl.

Dieser Tage startet auf dem US-Streamingdienst Max sowie bei HBO die Comedy-Serie, die der Crew eines ungeliebten Franchise-Films folgt und zeigt, wie sie um ihren Platz in einem wilden und widerspenstigen Filmuniversum kämpft. Sky wird die Serie wenige Wochen nach der US-Premiere auch in Deutschland zeigen. Die achtteilige Serie startet am 6. Dezember auf Sky und beim Streaming-Dienst WOW.Die Comedy-Serie beleuchtet das geheime Chaos in der Welt der Superhelden-Filme und stellt die Frage: Wie genau wird die Kinowurst gemacht? Denn jeder F*ck-up hat eine Ursprungsgeschichte. In den Hauptrollen spielen Himesh Patel als Daniel, Aya Cash als Anita, Jessica Hynes als Steph, Billy Magnussen als Adam, Lolly Adefope als Dag, Darren Goldstein als Pat, und Isaac Powell als Bryson. Zu den wiederkehrenden Gaststars gehören Richard E. Grant als Peter und Daniel Brühl als Eric.Executive Producer sind Sam Mendes, Pippa Harris, Nicolas Brown und Julie Pastor für Neal Street Productions, Armando Iannucci für Dundee Productions sowie Jon Brown und Jim Kleverweis. Der Pilotfilm wurde von Sam Mendes inszeniert und von Jon Brown geschrieben, der auch als Showrunner fungiert.