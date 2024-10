Zum 80. Geburtstag: MDR und rbb feiern Ede Geyer mit Doku

TV-News

Am 6. Oktober 2024 wird die Doku «Ich, Ede!» über die umstrittene Fußballlegende Eduard Geyer ausgestrahlt. Darin werden seine sportlichen Erfolge und problematische Stasi-Vergangenheit behandelt.

Am 7. Oktober 2024 wird Trainerlegende Eduard Geyer 80 Jahre alt. Anlässlich dieses Geburtstags zeigt der MDR in Zusammenarbeit mit dem rbb den Dokumentarfilm «Ich, Ede!», der am 6. Oktober um 22:20 Uhr in den Programmen beider Sender sowie in der ARD Mediathek ausgestrahlt wird. Der Film zeigt das Leben des ehemaligen Fußballers und Trainers, der nicht nur durch sportliche Erfolge, sondern auch durch seine umstrittene Stasi-Vergangenheit bekannt wurde.Eduard Geyer, der berühmt für seine Laufduelle mit Uli Hoeneß wurde, führte Dynamo Dresden 1989 zur ersten DDR-Meisterschaft nach zehn Jahren. Er trainierte auch die DDR-Nationalmannschaft und erreichte mit Energie Cottbus 1997 das Pokalfinale. Doch seine Tätigkeit als Inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit beeinträchtigt sein Vermächtnis negativ. In Dresden wurde er 2018 als Ehrenspielführer abgesetzt, was zu heftigen Diskussionen führte.Die Co-Produktion von MDR und RBB berichtet über das Leben der Trainer-Legende und hinterfragt, warum Eduard Geyer die Fußball-Szene so spaltet: Einerseits wird er mit einem Denkmal geehrt, andererseits stößt er wegen seiner Vergangenheit auf Ablehnung. Der Dokumentarfilm verspricht, spannende Einblicke in die komplexe Geschichte eines Fußball-Phänomens.