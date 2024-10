«Hartz und herzlich» kehrt nach Rostock zurück

TV-News

RTLZWEI präsentiert ab dem 21. Oktober neue Folgen von «Tag für Tag Rostock».

Ab dem 21. Oktober kehrt die Sozialreportage «Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock» mit neuen Folgen zurück ins Rostocker Viertel Groß Klein. Montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI erleben die Zuschauer den Alltag der Menschen im Blockmacherring, einem sozialen Brennpunkt der Hansestadt. Die Wiederholungen des Vortags laufen jeweils eine Stunde zuvor. Nach der Erstausstrahlung sind die Episoden sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.In den neuen Episoden gibt es emotionales Wiedersehen: Manja, die über ein Jahr an Multipler Sklerose erkrankt war, tritt wieder vor die Kamera, während Nicole ihre Familie in Rostock besucht. Auch Carsten feiert seinen Geburtstag und empfängt Besuch aus den Mannheimer Benz-Baracken.Doch nicht alles verläuft reibungslos. Regina kämpft mit Existenzängsten wegen einer unerwarteten Mieterhöhung, die sie möglicherweise ihre Wohnung kosten könnte. Maik und Jasmin hingegen stehen unter Druck, da das Jugendamt eine Trennung der Familie in Erwägung zieht.