NDR-Doku beleuchtet illegales Glücksspiel

TV-News

«Tatort Eckkneipe» untersucht das illegale Glücksspielgeschäft in Deutschland, deckt kriminelle Organisationen und deren Verbindungen zur Mafia auf und zeigt, wie Ermittler in Großstädten gegen illegale Spielautomaten vorgehen.

In der NDR-Dokumentation «Tatort Eckkneipe: Auf den Spuren der Glücksspiel-Mafia», die am Montag, dem 7. Oktober um 22:00 Uhr im NDR Fernsehen ausgestrahlt wird, wird das zunehmende Geschäft mit illegal betriebenen Spielautomaten in Deutschland untersucht. Die Dokumentation zeigt, wie Ermittler in Städten wie Hamburg, Köln und Frankfurt kriminelle Organisationen, die teilweise Verbindungen zur Mafia haben, im Glücksspielmilieu aufdecken.Leyla Özen, Staatsanwältin für Wirtschaftsstrafsachen in Frankfurt, berichtet von der Beschlagnahme von über 130.000 Euro in einer einzigen Spielstätte, während ein Ermittler die monatlichen Einnahmen pro Automaten auf bis zu 70.000 Euro schätzt. Laut der Doku werden jährlich zwischen drei und sechs Milliarden Euro aus illegalen Spielautomaten erwirtschaftet.Autor Simon Hoyme begleitete über Monate Strafverfolger bei ihren Ermittlungen und Razzien. Der Film deckt auf, wie Wirte illegale Gewinne mit den Hinterleuten teilen und Spielsüchtige unter Druck setzen. Die Dokumentation ist ab sofort in der ARD Mediathek verfügbar.