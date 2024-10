«The Secret Lives of Mormon Wives» geht in zweite Staffel

US-Fernsehen

Hulu kündigt den Drehstart für ein zweite Staffel der Serie an, welche sich auf das turbulente Leben der Influencerin Taylor Frankie Paul und ihre MomTok-Gruppe konzentriert.

Hulu hat für die erfolgreiche Reality-Serie «The Secret Lives of Mormon Wives» den Drehstart einer neuen Staffel angekündigt. Die Produktion beginnt bereits nächste Woche, die neuen Folgen sollen im Frühjahr 2025 erscheinen. Die Serie begleitet eine Gruppe von Frauen aus Utah, welche sowohl Mitglieder der „Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage“ sind als auch als Influencerinnen auf TikTok bekannt wurden.Im Mittelpunkt steht Taylor Frankie Paul, die im Mai 2022 für Schlagzeilen sorgte, als sie enthüllte, dass sie und andere Paare aus ihrer LDS-Freundesgruppe «Soft-Swinging» praktizierten. Die erste Staffel endete mit einem Cliffhanger, der die Fans auf eine Fortsetzung hoffen ließ: Pauls komplizierte Beziehung zu Dakota Mortensen, dem Vater ihres im März geborenen Kindes, stand dabei im Fokus. Besonders die Frage, ob er sie erneut betrogen hat, bleibt ungelöst.Mit über 20 neuen Episoden will Hulu an den Erfolg der ersten Staffel anknüpfen. «The Secret Lives of Mormon Wives» erreichte sofort nach der Veröffentlichung die höchsten Zuschauerzahlen unter den Hulu-Originalen und stieg schnell in die Streaming-Charts auf. Die Serie wird von Jeff Jenkins Productions in Zusammenarbeit mit 3BMG und Walt Disney Television Alternative produziert.