«Alls Fair»: Ed ONeill mit neuer Rolle

US-Fernsehen

In der neuen Ryan-Murphy-Serie wird der «Eine schrecklich nette Familie»-Darsteller mitwirken.

Der Star von «Eine schrecklich nette Familie» und «Modern Family», Ed O'Neill, wird sein Glück erneut in einer Drama-Serie versuchen. Der Schauspieler wird in der neuen Anwaltsserievon Hulu mitspielen, wie „Variety“ erfahren hat.O'Neill gesellt sich zu den bereits angekündigten Schauspielern Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash, Sarah Paulson, Teyana Taylor und Matthew Noszka. Bereits im Juli berichtete Variety, dass Halle Berry, die ursprünglich als Star vorgesehen war, aus der Serie ausgestiegen ist. Einzelheiten über die Handlung und die Charaktere werden noch unter Verschluss gehalten, aber es wurde bereits berichtet, dass die Serie einen Scheidungsanwalt in einer rein weiblichen Anwaltskanzlei in Los Angeles begleiten wird.Für «All's Fair» zeichnet Murphy als Autor, ausführender Produzent und Regisseur verantwortlich. Ebenfalls als Autoren und ausführende Produzenten fungieren Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene und Richard Levine. Neben ihren Hauptrollen produzieren Kardashian, Close, Watts, Nash und Paulson als ausführende Produzenten, ebenso Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun und Scott Robertson. 20th Television produziert in Zusammenarbeit mit Ryan Murphy Television.