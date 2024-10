AEW demnächst auch bei Max

US-Fernsehen

Die Wrestling-Liga und der Warner Bros. Discovery-Streamingdienst weiterhin zusammen.

Warner Bros. Discovery und All Elite Wrestling (AEM) haben einen neuen Vertrag geschlossen, der laut amerikanischen Quellen mit 150 Millionen US-Dollar dotiert ist. Die Fernsehsender TBS und TNT werden die Showsundausstrahlen, gleichzeitig können die Formate ab Januar 2025 auf dem Streamingdienst Max gezeigt werden. Bereits seit 2019 gehört «Dynamite» zum Programm von TNT.„Wir fühlen uns geehrt, die Verlängerung unserer unglaublichen Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery bekannt zu geben“, sagt Tony Khan, CEO, GM und Chief Creative Officer von AEW. “Diese Verlängerung setzt die Tradition der legendären Wrestling-Events auf TBS und TNT fort und begründet gleichzeitig ein neues Vermächtnis für AEW mit wöchentlichen Live-Streams auf Max in den kommenden Jahren. Wir danken David Zaslav, Kathleen Finch und allen bei WBD für ihre unermüdliche Unterstützung von All Elite Wrestling seit seiner Gründung, sowie den AEW Fans, Talenten und Mitarbeitern, die dazu beigetragen haben, dies möglich zu machen.“„Tony Khan und das gesamte AEW-Team waren unglaubliche Partner und wir freuen uns sehr, diese erweiterte Vereinbarung zu treffen, um TNT und TBS mit erstaunlichen neuen AEW-Inhalten und Geschichten zu versorgen und zum ersten Mal aufregende Live-Action auf Max zu bringen“, sagte Kathleen Finch, President und CEO von US Networks bei Warner Bros. Discovery. „Wir konzentrieren uns darauf, frische und authentische Erlebnisse für die leidenschaftliche und engagierte Fangemeinde von AEW zu schaffen und sie gleichzeitig mit unserem wachsenden Angebot an actiongeladenen Sport- und Unterhaltungssendungen auf TNT und darüber hinaus vertraut zu machen."„Ich war dabei, als Tony Khan zum ersten Mal seine Vision teilte, ein Medien- und Live-Entertainment-Unternehmen zu gründen, das die Wrestling-Branche revolutionieren würde“, sagte Bernie Cahill, Gründungspartner von Activist Artists Management. "Diese WBD-Verlängerung ist eine überwältigende Bestätigung für Tonys Vision und seine Führungsqualitäten, die AEW zu einem Einhorn in Sachen Unternehmenswert im Bereich Medien und Live-Entertainment machen.