«Good Luck Guys» floppt auf neuem Sendeplatz

Quotennews

Mit der siebten Ausgabe wurde die Reality-Show aus der Nacht ins Spätprogramm platziert.

Am vergangenen Donnerstag verfolgten 1,34 Millionen Menschen die Premiere der 14.-Staffel, die die niedrigsten Werte für eine Auftaktfolge holte. Mit 10,3 Prozent Marktanteil lag die Sendung zwar noch über dem Senderschnitt, aber das Programm hat die besten Zeiten hinter sich. Am Tag der Deutschen Einheit sahen 1,51 Millionen Menschen die Blind-Auditions mit Yvonne Catterfeld, Kamrad, Mark Forster und Samu Haber, die auf 6,4 Prozent Marktanteil kamen. In der Zielgruppe wurden 0,48 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil belief sich auf 9,5 Prozent.Vor acht Tagen versteckte ProSieben noch um 01.35 Uhr, nun soll die Reality-Show vom Lost Beach bereits um 23.05 Uhr punkten. Doch die Sendung mit Eric Sindermann, Daniele Negroni, Kevin Platzer und Valentina Mansuato interessierte nur 0,23 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 1,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,09 Millionen auf der Uhr, in der Zielgruppe wurden 3,1 Prozent eingefahren. Die zweite Folge unterhielt noch 0,14 Millionen, bei den Umworbenen verbuchte die Sendung 3,2 Prozent.Am Vorabend setzte ProSieben auf zwei Folgen. Zunächst lief die Folge „Rodeo auf dem Highway“, die 0,37 Millionen Zuschauer holte. In der Zielgruppe sicherte man sich ab 18.15 Uhr 5,9 Prozent. Die zweite Geschichte, „Hai in Sicht“ unterhielt 0,70 Millionen Zuschauer und fuhr 8,2 Prozent Marktanteil ein.