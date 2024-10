Disney entlässt 75 Mitarbeiter

Wirtschaft

Diese Angestellten müssen bei ABC News und lokalen Sendern gehen.

Der Disney-Konzern hat eine moderate Entlassungsrunde angekündigt. Rund 75 Mitarbeiter müssen bei ABC News und den lokalen Fernsehsendern gehen. Nach Informationen von „Variety“ wurde am Mittwoch eine Person über den Personalabbau informiert. Betroffen sind zu gleichen Teilen der Nachrichtensender ABC News und die Lokalsender.Zu ABC gehören acht Sender in Städten wie New York, Los Angeles, Philadelphia und San Francisco. Der Sender ABC News ist verantwortlich für die Flaggschiffe des Senders, darunter «Good Morning America» und «World News Tonight». Bereits in den vergangenen Wochen war bekannt geworden, dass mehrere hundert Mitarbeiter gehen müssen. Am Dienstag wurde die Fusion der Produktionsfirmen ABC Signature und 20th Television bekannt gegeben.„In den verschiedenen Bereichen von ABC News ist eine begrenzte Anzahl unserer Kolleginnen und Kollegen vom Stellenabbau betroffen. Wie Sie wissen, ist dies in den letzten Wochen und Monaten im gesamten Unternehmen und in der gesamten Branche geschehen“, sagte Almin Karamehmedovic, Präsident von ABC News, in einer Mitteilung an die Mitarbeiter am Mittwoch. "Für uns bedeutet das, ein Team zu formen, das die neue Medienlandschaft annimmt und sich mit ihr weiterentwickelt, was wir tun müssen, um unseren Zuschauern weiterhin dienen zu können.