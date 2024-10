Daniel Boschmann moderiert neue Rateshow «Schätze die Plätze»

TV-News

Ab Ende Oktober läuft die Comedy-Rateshow, bei der schneller Witz und ein gutes Gespür für Rangfolgen ist.

Erst in dieser Woche wurde der Plan bekannt, nach dem Sat.1 eine neue Quizshow zum Thema Recht plant (Quotenmeter berichtete). Das Format von Fandango könnte eine Reaktion auf das abgesetzte Mockridge-Quiz «Was ist in der Box?» sein, denn für den Donnerstagabend hatte der Privatsender im Sommer gleich zwei Sendungen angekündigt. Neben «Was ist in der Box?» hatte man auch die Comedy-Rateshowvon Redseven Entertainment angekündigt. Los geht es mit dem Neustart am 24. Oktober um 22:20 Uhr im Anschluss an «Das 1% Quiz».Die Moderation übernimmt Daniel Boschmann, der prominente Teams im Studio begrüßt. „In dieser Comedy-Rateshow dreht sich alles um die ersten Plätze“, wie Sat.1 die Show beschreibt. „Alles, was sich ranken lässt, wird von den prominenten Teams diskutiert, analysiert und in die richtige Reihenfolge gebracht.“In der ersten Folge wirken Simon Pierce und Ilka Bessin an der Sendung mit. Von den beiden ist „schneller Witz und ein gutes Gespür für Rangfolgen“ gefragt, denn nur so kann man den Sieg holen.