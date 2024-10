«The Zone of Interest» startet bei Sky

TV-News

Der zweifach Oscar-prämierte Holocaust-Film «The Zone of Interest», der das Leben des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß und seiner Familie beleuchtet, ist ab 3. Oktober verfügbar.

Am 3. Oktober feiert der zweifach Oscar-prämierte Holocaust-Film «The Zone of Interest» von Jonathan Glazer seine Premiere auf Sky und WOW. Der beeindruckende Streifen, der unter anderem in deutscher Sprache gedreht wurde, zeigt das Leben des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß und seiner Familie, die in unmittelbarer Nähe des Konzentrationslagers ein einigermaßen normales Leben geführt haben.Mit einem einzigartigen Konzept, das die schrecklichen Taten des NS-Terrors nur über Ton vermittelt, hat der Film weltweit Zuschauer in den Bann gezogen. Über 800 000 Menschen besuchten den Film in den deutschen Kinos und machten ihn zu einem der erfolgreichsten Kinofilme des Jahres. Der Film wurde an Originalschauplätzen in Polen gedreht. Bei der diesjährigen Oscarverleihung wurde er unter anderem als «Bester internationaler Film» ausgezeichnet.Christian Friedel spielt den Kommandanten Rudolf Höß, während Sandra Hüller in die Rolle seiner Frau Hedwig schlüpft. Die spannende Erzählung basiert auf dem gleichnamigen Buch des verstorbenen Autors Martin Amis. «The Zone of Interest» wird am 3. Oktober um 20:15 Uhr auf Sky Cinema ausgestrahlt und wird zudem auf den Plattformen Sky und WOW verfügbar sein.