Gar nicht meeega: Bohlen schmiert gegen Cerne ab

Quotennews

«DSDS» bleibt mit seiner aktuellen Herbststaffel weiter schwach auf der Brust.

Nachdem die Comeback-Staffel von Dieter Bohlen der Castingshow im letzten Jahr noch eine recht starke Anfangsphase bescheren konnte, sieht es dieses Jahr ein ganzes Stück magerer aus. Das mag auch damit zusammenhängen, dass sich RTL zum ersten Mal entschied,im Herbst, und nicht zu Jahresbeginn anlaufen zu lassen. Möglicher Weise ist aber auch einfach mal Zeit für etwas Neues...Jedenfalls konnte die diesjährige Jury um Dieter, Beatrice und Pietro auch an diesem Mittwoch nicht so richtig überzeugen - bloß mittelmäßige 10,3 Prozent bei 0,45 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe schalteten ein. Das war zwar immer noch ein Ergebnis in der Nähe vom Senderschnitt, jedoch klar weniger, als Rudi Cerne im ZDF holte und sicherlich auch zu wenig, um RTL wirklich zufriedenzustellen. Auch Sebastian Pufpaff auf ProSieben gab in dieser Woche allerdings klar ab, und lag noch hinter der Bohlen-Show, die auch beim Gesamtpublikum mit 8,0 Prozent (1,79 Millionen) etwas vor dem Komiker lag.Im Anschluss folgte bei den Kölnern dann Pinar Atalay mit, die noch 0,44 Millionen Umworbene bei akzeptablen 11,8 Prozent Marktanteil mit aktuellen Berichten versorgte.-Moderator Steffen Hallaschka besprach ab 22.35 Uhr schließlich noch Info- und Service-Tainment-Themen vor soliden 12,2 Prozent aus der Zielgruppe. Die erste Episode der neuen RTL+-Seriekonnte sich ab 0:00 Uhr dann noch mäßige 10,3 Prozent sichern.