Kaitlan Collin schaut auf Melanie Trump

US-Fernsehen

Am Sonntag läuft bei CNN eine Dokumentation über die Trump-Gattin.

«The Whole Story with Anderson Cooper» kehrt mit einem genaueren Blick auf die Geschichte des Amtes der First Lady zurück und darauf, wer es für die nächste Generation neu definieren könnte.mit CNN-Moderatorin Kaitlan Collins wird am Sonntag, dem 6. Oktober, um 20 Uhr auf CNN ausgestrahlt.In einer beispiellosen Wahl voller historischer Premieren brechen auch die Ehepartner der Kandidaten mit den Konventionen. Die ehemalige First Lady Melania Trump könnte die zweite Frau in der Geschichte der USA werden, die für eine zweite Amtszeit, die nicht aufeinander folgt, in den Ostflügel zurückkehrt, und der zweite Gentleman Doug Emhoff könnte der erste Mann werden, der jemals in dieser Rolle dient. In dieser Folge untersucht Collins den historisch hohen Druck und die undankbare Position des First Spouse, der unbezahlt und schlecht definiert ist, aber dennoch genau unter die Lupe genommen wird.„Die Stellenbeschreibung des ersten Ehepartners war schon immer unklar, da es eigentlich überhaupt keine Definition dafür gibt“, sagte Collins. “Melania Trump hat die Grenzen dessen, was First Ladies in der modernen Ära ausmacht, erweitert. Und wir könnten kurz davor stehen zu sehen, wie Doug Emhoff den Titel erneut auf den Kopf stellt, indem er der erste Mann wird, der diese Rolle innehat. So oder so erwartet uns ein faszinierender Blick auf den Ostflügel im Jahr 2025.“In dieser Folge erklärt Collins, wie Melania Trump als First Lady neue Wege beschritt, indem sie den Einzug ins Weiße Haus hinauszögerte und die Berichterstattung über angebliche außereheliche Affären ihres Mannes ertrug. Sie war die einzige First Lady der Nation, die mit einer anderen Sprache als Englisch aufgewachsen war, und ihre turbulente Amtszeit war geprägt von modischen Fehltritten und der Missachtung von Traditionen.Collins befasst sich auch mit der Geschichte von Doug Emhoff, dem ersten Second Gentleman des Landes, der hofft, auch Amerikas erster First Gentleman zu werden. Emhoff machte sich auf dem diesjährigen Parteitag der Demokraten einen Namen als bodenständiger Jedermann, der die Karriere seiner Frau unterstützt. Er repräsentiert auch eine unkonventionelle Familienstruktur, da er zwei Kinder aus einer früheren Ehe hat, die den Vizepräsidenten „Mamala“ nennen.