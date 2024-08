Dritter «Die Eiskönigin»-Teil erscheint Thanksgiving 2027

Kino-News

Disney teilte mit, dass der Spielfilm erst in ein paar Jahren kommen wird.

Walt Disney Animation hat mit «Frozen» ein erfolgreiches Franchise geschaffen, das hierzulande «Die Eiskönigin» heißt. Der erste Teil stammt aus der Feder von Jennifer Lee, die auch «Ralph reichts» geschrieben hat. Lee führte gemeinsam mit Chris Buck Regie, 1,280 Milliarden US-Dollar spielte der erste Teil im Winter 2013 ein. 2019 folgte der zweite Teil, der sogar 1,453 Milliarden US-Dollar einspielte.kommt an Thanksgiving 2027 in die Kinos, Walt Disney Animation hat den in Arendelle spielenden Spielfilm für den 24. November 2027 angesetzt. Auch die ersten beiden Animationsproduktionen kommen rund um das traditionelle Fest in die Kinos. "«Frozen 3» ist in Arbeit und es könnte auch ein «Frozen 4» in Arbeit sein", sagte Disney-Chef Bob Iger im vergangenen Jahr. "Aber im Moment habe ich nicht viel über diese Filme zu sagen. [Jenn Lee, die Regisseurin von «Frozen» und «Frozen 2», arbeitet mit ihrem Team bei Disney Animation nicht nur an einer, sondern gleich an zwei Geschichten.Die Songwriter Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez kehren für die neuen Filme zurück. Anna wird von Kristen Bell und Elsa von Idina Menzel gesprochen. Disney hat auch den Pixar-Filmin sein Portfolio aufgenommen. In dieser Komödie kann ein Mädchen mit Hilfe von Technologie die Gedanken von Tieren verstehen. Der Streifen soll am 6. März 2026 kommen.