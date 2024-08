«Sanctuary: A Witch's Tal» geht weiter

US-Fernsehen

In diesem Monat starten die Dreharbeiten zur zweiten Staffel.

AMC+ und Sundance Now kündigten eine zweite Staffel des bei den Fans beliebten, bezaubernden Dramas, das auf dem Roman von V.V. James basiert, an. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Originalserie von Sundance Now mit sechs Folgen sollen diesen Monat in Irland beginnen und 2025 ausgestrahlt werden. Die Serie wurde Anfang des Jahres exklusiv auf Sundance Now und AMC+ uraufgeführt und war das bisher größte Seriendebüt von Sundance Now auf beiden Plattformen. Kritiker weltweit lobten sie als "brillant" und "fesselnd". Die erste Staffel kann nun in voller Länge auf den entsprechenden Plattformen in den USA und Kanada gestreamt werden.Die zweite Staffel setzt ein Jahr nach den traumatischen Ereignissen der ersten Staffel ein. Sarah Fenn (Elaine Cassidy, «The Wonder») und ihre Tochter Harper (Hazel Doupe, «You Are Not My Mother») verstecken sich in Schottland und verheimlichen Harpers außergewöhnliche Kräfte, aber eine dunkle Wolke zieht auf, da die jüngste Anti-Hexen-Gesetzgebung zu einer Zunahme von Hassverbrechen geführt hat. Während Sarah befürchtet, dass noch Schlimmeres auf sie zukommt, wird ihr ein dramatisches Ultimatum gestellt: Sie soll nach Sanctuary zurückkehren, um als geheime Augen und Ohren des Hexenrats, The Moot, zu fungieren, oder ihre Magie wird gebannt. Entschlossen, ihre Kräfte zu behalten und Harper um jeden Preis zu beschützen, kehrt Sarah nach Hause zurück, gerade als ein mysteriöser Mord geschieht, der auch DCI Maggie Knight (Stephanie Levi-John, «The Spanish Princess») nach Sanctuary zurückzieht.Shannon Cooper, Vizepräsidentin für Programmgestaltung bei Sundance Now, teilte mit: "«Sanctuary: A Witch's Tale» hat bei unseren Zuschauern eine unglaublich spannende und begeisterte Resonanz hervorgerufen. Wir freuen uns darauf, diese übernatürliche Reise in der neuen Staffel fortzusetzen, die unvorhergesehene Wendungen, schockierende Entdeckungen und faszinierende neue Handlungsstränge und Charaktere verspricht. Wir sind den talentierten Darstellern und Kreativen dankbar für ihr Engagement und ihre harte Arbeit, während die Dreharbeiten in Irland beginnen."Debra Hayward, Mitbegründerin von Monumental Television, sagte: "Wir haben die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit AMC bei der zweiten Staffel von «Sanctuary: A Witch's Tale» sehr genossen. Susie Conklin hat die Rolle übernommen und zu ihrer eigenen gemacht, und wir hätten uns keine bessere Besetzung wünschen können, um die Geschichte zum Leben zu erwecken. Die erste Staffel kam beim Publikum so gut an, und wir können es kaum erwarten, dass sie sehen, was die zweite Staffel zu bieten hat."Die Serie wird von Monumental Television («The Marlow Murder Club») produziert und von Debra Hayward, Alison Owen, Alison Carpenter, Jill Forbes und Amira El-Nemr als ausführende Produzentinnen geleitet. Susie Conklin ist als leitende Drehbuchautorin und ausführende Produzentin tätig. VV James, Guymon Cassady und Debbie Horsfield, die die Serie für das Fernsehen entwickelt haben, sind ebenfalls als ausführende Produzentinnen tätig. Die Regie führen Hannah Quinn und Dathaí Keane. Elinor Cook und Chloe Moss sind neben Conklin als Drehbuchautorinnen tätig.