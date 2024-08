Die «Geschichte der Liebe» kommt

TV-News

Das ZDF hat eine fünfteilige Dokumentationsreihe produzieren lassen.

Ab Montag, den 16. September, um 05.00 Uhr kann die fünfteilige Reihein der ZDFmediathek abgerufen werden. Am Samstag, den 21. September 2024, sind die Filme bei ZDFinfo zu sehen. Der Digitalsender strahlt bis Mitternacht die fünf Folgen „Liebe in der Steinzeit“, „Sex und Macht“, „Sündige Lust“, „Macht der Gefühle“ und „Sexuelle Befreiung“ aus.Liebe, Lust und Leidenschaft sind so alt wie die Menschheit selbst und prägen seit jeher die Beziehungen zwischen Mann und Frau. Doch welchen Einfluss haben Liebe und Sex auf den Lauf der Geschichte? Die ZDFinfo-Dokureihe blickt auf die "Geschichte der Liebe" von der Steinzeit über die Antike, das Mittelalter, die frühe Neuzeit bis in die Gegenwart. Sie gibt intime Einblicke und zeigt kulturelle Entwicklungen, die die Menschen damals wie heute prägen. Mithilfe von Spielszenen und Interviews mit führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beleuchtet die Dokureihe die sich ständig wandelnden Dynamiken und Machtstrukturen der Liebe.Dr. Tamás Dávid-Barrett, Evolutionsbiologe und Verhaltensforscher, über das Liebesverhalten in der Steinzeit: "Leider wissen wir nicht genau, wie sich die Menschen damals verhalten haben. Aber Vergleiche mit heutigen Jäger-und-Sammler-Gesellschaften sind hilfreich. Dort leben die Menschen in Primärbeziehungen. Das heißt, es gibt zwei Menschen, die ineinander verliebt sind und zusammen bleiben. Manchmal suchen sie sich aber auch einen zweiten Partner oder wechseln sogar den Hauptpartner und verlieben sich neu. Das ist wahrscheinlich das Grundmuster unserer Spezies."