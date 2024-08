Peacock bestellt zwei «The Traitors»-Staffeln

US-Fernsehen

Der Schauspieler Alan Cumming wird auch weiterhin als Moderator fungieren.

Der NBC-Streamingdienst Peacock hat die Reality-Showverlängert. Die mit einem Emmy ausgezeichnete Spielshow wird um eine vierte und fünfte Staffel erweitert. Moderator Alan Cumming wird weiterhin vor der Kamera stehen. Am Mittwochmorgen beendete NBC die Dreharbeiten zur zweiten Staffel.Die Reality-Show basiert auf der niederländischen Fernsehserie «De Verraders» von Marc Pos und Jasper Hoogendoorn. Die Show ist auch unter dem Brettspiel „Werwolf“ bekannt, das 1986 von Dimitry Davidoff entwickelt wurde. Das Spiel modelliert einen Konflikt zwischen zwei Gruppen: einer informierten Minderheit (den Werwölfen) und einer uninformierten Mehrheit (den Dorfbewohnern). Zu Beginn des Spiels wird jedem Spieler geheim eine Rolle zugeteilt, die mit einer der beiden Gruppen verbunden ist. Das Spiel hat zwei abwechselnde Phasen: eine Nachtphase, in der die Spieler mit nächtlichen Killerfähigkeiten andere Spieler heimlich töten können, und eine Tagesphase, in der alle überlebenden Spieler debattieren und abstimmen, um einen Verdächtigen zu eliminieren. Das Spiel geht weiter, bis eine Fraktion ihre Siegbedingung erreicht hat; für das Dorf bedeutet dies in der Regel, die böse Minderheit zu eliminieren, während es für die Minderheit in der Regel bedeutet, zahlenmäßige Parität mit dem Dorf zu erreichen und alle rivalisierenden bösen Gruppen zu eliminieren.Den internationalen Durchbruch schaffte «The Traitors», nachdem das Format bei der BBC gelandet war. Dort setzte die Produktionsfirma Studio Lambert das Format so um, dass die Show über vier Millionen Zuschauer erreichte. Mit der zweiten Staffel konnte die Reichweite noch einmal deutlich gesteigert werden. In Deutschland ist das Format auch unter dem Namen «The Traitors» bekannt.