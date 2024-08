«House of the Dragon»: Sky zeigt «GoT»-Spin-off im September linear

TV-News

Bislang waren die Folgen der zweiten Staffel nur on Demand verfügbar. Im September zeigt Sky Atlantic die acht Episoden immer montags in Doppelfolgen.

Als ProSieben Anfang des Jahres die erste Staffel des «Game of Thrones»-Ablegersrund anderthalb Jahre nach der Premiere im Free-TV ausstrahlte, sicherte sich die Serie teilweise hohe Quoten. Vor allem auf dem Gesamtmarkt schnappte sich der Unterföhringer Sender gute Werte, und das obwohl bereits die Pay-TV-Verwertung im Sommer 2022 bei Sky Atlantic bereits für herausragend gute Werte sorgte. Umso überraschender war des deshalb, dass die zweite Staffel bislang nicht im linearen Fernsehen lief. Sky verzichtete bislang auf eine Ausstrahlung bei Sky Atlantic und stellte die acht neuen Folgen über seine Digital-Angebot auf Abruf bereit.Nun hat der Bezahlsender mit dem 9. September doch noch eine lineare Ausstrahlung termininert. Die zweite Staffel «House of the Dragon» ist dann immer montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen. Die gesamte erste und zweite Staffel der Erfolgsserie ist außerdem auf Sky und dem Streaming-Service WOW verfügbar, ebenso wie alle acht Staffeln «Game of Thrones».Basierend auf George R. R. Martins Buch „Fire & Blood“ spielt die Serie rund 200 Jahre vor «Game of Thrones» und erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen. Im Mittelpunkt steht der unerbittliche Machtkampf um den Eisernen Thron zwischen den „Grünen“ rund um König Aegon II. und den „Schwarzen“ mit Königin Rhaenyra. Zum wiederkehrenden Cast gehören Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno und Rhys Ifans sowie Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall und Matthew Needham. In den Folgen der zweiten Staffel stießen Abubakar Salim als Alyn of Hull, Gayle Rankin als Alys Rivers, Freddie Fox als Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale als Ser Simon Strong, Clinton Liberty als Addam of Hull, Jamie Kenna als Ser Alfred Broome, Kieran Bew als Hugh, Tom Bennett als Ulf, Tom Taylor als Lord Cregan Stark und Vincent Regan als Ser Rickard Thorne zum Cast.