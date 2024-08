ARD feiert 90. Geburtstag von Udo Jürgens

TV-News

Zum Jahreswechsel strahlt Das Erste eine Primetime-Show aus, die von Michelle Hunziker und Sasha moderiert wird. Zu sehen ist die Show auch in Österreich und der Schweiz.

Am 30. September 2024 wäre Udo Jürgens alias Jürgen Udo Bockelmann 90 Jahre alt geworden. Vor zehn Jahren verstarb der Chanson-Sänger aus Klagenfurt im Alter von 80 Jahren. Anlässlich dieser beiden Jahrestage widmet Das Erste dem Sänger, der durch Lieder wie „Griechischer Wein“, „Merci Chérie“ oder „Ich war noch niemals in New York“ zu einem der bekanntesten Musiker im deutschsprachigen Raum wurde, kurz vor dem Jahreswechsel eine Primetime-Show. Moderiert wirdvon Michelle Hunziker und Sasha.In der Musik-Show werden namhafte Stars der Musikszene die größten Hits von Udo Jürgens interpretieren, wie der seitens der ARD an der Produktion beteiligte Bayerische Rundfunk (BR) mitteilt. Die Show ist eine Eurovisions-Sendung und eine Koproduktion von BR, SRF und ORF. Die Produktion verantwortet Constantin Entertainment. Teil der Tribute-Sendung ist auch das Original-Orchester von Udo Jürgens unter der Leitung seines langjährigen Bandleaders Pepe Lienhard. Als ein Highlight wird der bislang unveröffentlichte Udo-Jürgens-Song „Als ich fortging“ in einer ganz besonderen Performance präsentiert. Zu hören gibt es den Song ab September.Außerdem wird das Publikum mit zahlreichen Ausschnitten aus Auftritten, Interviews und auch bisher unveröffentlichten Privataufnahmen auf eine Zeitreise durch das Leben des großen Entertainers geschickt. Udo Jürgens' Kinder Jenny und John, aber auch langjährige Weggefährten teilen ihre ganz privaten Erinnerungen an den Star.Damit endet der Udo-Jürgens-Abend im Ersten aber noch nicht. Im Anschluss zeigt der öffentlich-rechtliche Sender die einstündige Dokumentation, die im Auftrag von BR, NDR , SRF und ORF von Constantin Dokumentation und Final Frame produziert wurde. Die Filmemacher David Kunac und Sebastian Dehnhardt zeichnen in dem Künstlerporträt das packende Psychogramm eines musikalischen Genies, das sein Leben der Bühne und dem Applaus verschrieben hat – bis in den Tod. Mit exklusivem Zugang zum Familienarchiv, unveröffentlichtem Bild- und Tonmaterial erzählen Udo Jürgens' Kinder Jenny und John, engste Freunde und Vertraute von der atemberaubenden Karriere, der Rastlosigkeit und den Schattenseiten dieses Jahrhundertmusikers.