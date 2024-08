BBC startet ein Musikexperiment

England

«Made in Korea: The K-Pop Experience» geht am Samstag On Air.

Diese brandneue Produktion, die auf iPlayer und BBC One zu sehen ist, ist eine Zusammenarbeit zwischen Moon&Back Media, SM Entertainment und SM & Kakao Entertainment America. Die sechsteilige Serie begleitet Blaise, Dexter, James, Oliver und Reese bei ihrem K-Pop-Trainingsprozess mit dem Ziel, Dear Alice, eine neue Boyband, auf die globale Bühne zu bringen. Die Sendung ist ab Samstag, dem 17. August, um 17:15 Uhr zu sehen.Die Kameras blicken zum ersten Mal hinter die Kulissen des K-Pop-Talenteschmiede SM Entertainment und zeigen, wie die Band mit den weltbesten Choreografen zusammenarbeitet, Songs der besten Songwriter singt und von einigen der angesehensten Experten im K-Pop-Geschäft unterrichtet wird. SM Entertainment ist seit 30 Jahren führend in der südkoreanischen Unterhaltungs- und Medienbranche und hat das System gegründet und geleitet, das K-Pop zu einem weltweiten Phänomen gemacht hat. SME organisiert auch alle Aspekte der Karriere der Künstler im Geschäft, einschließlich Albumplanung, Produktion, Vertrieb, Promotion und Künstlermanagement.In dem in Südkorea gedrehten Film «Made in Korea: The K-Pop Experience» tauchen die Jungs in die K-Pop-Kultur ein und durchlaufen 100 Tage lang den K-Pop-Trainingsprozess von SME. Sie werden einen Zeitplan mit Choreografie-, Gesangs- und Performance-Unterricht, Life-Coaching-Techniken und einem Eintauchen in alle Aspekte des koreanischen Lebens absolvieren – vor der beeindruckenden Landschaft Seouls und an ikonischen K-Pop-Schauplätzen. Jede Woche werden die Fortschritte der Band vom unangefochtenen K-Pop-Experten Hee Jun Yoon, der kreativen Kraft hinter einigen der größten K-Pop-Bands der letzten 20 Jahre, bewertet. Dies ist das ultimative Bootcamp von den Menschen, die die größten K-Pop-Superstars der Welt geschaffen haben – aber Erfolg ist alles andere als garantiert.Die Produzenten von «Made in Korea: The K-Pop Experience» sind die globalen Spezialisten für Unterhaltung und Musikgenres Moon&Back Media, die Teil des Teams sind, das einige der weltweit meistgesehenen Formate («Got Talent», «The X Factor») und populären Bands (One Direction) entwickelt und produziert hat. ITV Studios kümmert sich um den internationalen Vertrieb.