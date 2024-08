Rundschau

Vince Vaughn ist kein offizieller Detective mehr, die Ninja Turtles kommen aus der Kanalisation und eine bewegende Dokumentation zeigt das Bild der POC in der Filmbranche.

«Bad Monkey» (seit 14. August bei AppleTV+)

«Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles» (seit 9. August bei Paramount+)

«Industry» (seit 11. August bei HBO)

«Hollywood Black» (seit 11. August bei MGM+)

«Cowboy Cartell» (seit 2. August bei AppleTV+)

Die zehnteilige Serie basiert auf Carl Hiaasens New-York-Times-Bestseller und erzählt die Geschichte von Andrew Yancy (Vince Vaughn), der von der Polizei in Miami entlassen wurde und nun als Gesundheitsinspektor auf den Florida Keys arbeitet. Als Touristen eines Tages einen menschlichen Arm aus dem Wasser fischen, wittert er einen Mordfall und will sich rehabilitieren. Er muss bei seinen Ermittlungen nur an einer Reihe von floridianischen Sonderlingen und einem bösen Affen vorbeikommen.Die Teenage Mutant Ninja Turtles sind in dieser brandneuen Serie aus der Kanalisation geklettert und auf die Straße gekommen. Diesmal sehen sich die beliebtesten Pizza liebenden Helden mit neuen Bedrohungen konfrontiert und verbünden sich mit alten Verbündeten, um sowohl das Teenagerleben als auch neue Schurken, die im Schatten von New York City lauern, zu überleben.Yasmins verschwundener Vater wurde wegen Veruntreuung bei Hanani Publishing entlarvt. Als Yasmin den Sommer auf seiner Yacht verbringt, ertappt sie ihn dabei, wie er mit einer seiner Angestellten anbandelt. Sechs Wochen später versucht Yasmin immer noch, schlechte Presse zu vermeiden, während ihre Angst vor einem durchgesickerten Foto und möglichen Klagen wächst. In der Firma sind ESGs zu einem wichtigen Bestandteil der Anlagestrategie von Pierpoint geworden, und Eric, der sich von seiner Frau getrennt hat, wird aufgrund seiner Bemühungen zum Partner befördert. Adler ist nicht ganz davon überzeugt, dass Eric das Zeug dazu hat, und bittet ihn, ein Mitglied des Trading Desks zu entlassen.Diese Dokumentarreihe erzählt die Geschichte des Kinos aus einer radikal schwarzen Perspektive und fördert persönliche Geschichten von Schauspielern, Autoren, Regisseuren und Produzenten zutage, die um ihren Platz auf der Leinwand, hinter der Kamera und auf dem Papier gekämpft haben.«Cowboy Cartel» ist die unglaubliche wahre Geschichte des ungewöhnlichen Helden Scott Lawson, eines FBI-Neulings aus dem ländlichen Tennessee, dessen Ermittlungen die Treviño-Brüder, die Anführer von Los Zetas, einem der mächtigsten Kartelle in Mexiko, zu Fall brachten. Während die Treviños Tausende terrorisierten, um Macht, Geld und Einfluss zu erlangen, riskierte Lawson sein Leben aufgrund einer Vermutung: Er verfolgte die Rennbahngeschäfte ihres Bruders in den USA, infiltrierte das tödliche Kartell und deckte ihre internationalen Geldwäschegeschäfte auf. „Cowboy Cartel” enthält erstmals Interviews mit dem FBI-Agenten Lawson, der den Fall aufdeckte, dem IRS-Agenten Steve Pennington, den Polizeibeamten Steve Junker, Brian Schutt und Kim Williams aus Irving, dem stellvertretenden Staatsanwalt Doug Gardner, der Pulitzer-Preisträgerin Ginger Thompson von der New York Times und Joe Tone, dem Autor von „Bones: Brothers, Horses, Cartels, and the Borderland Dream”.