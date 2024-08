Animationsserie über «Ghostbusters» kommt

US-Fernsehen

Elliott Kalan soll als ausführender Produzent fungieren.

Netflix hat grünes Licht für die Zeichentrickversion von «Ghostbusters» ► gegeben. Das Projekt ist bereits seit 2022 angekündigt. Wie „Variety“ erfahren hat, konnte Elliot Kalan als Autor und ausführender Produzent für die Serie gewonnen werden. Genaue Details sind noch nicht bekannt.Kalan war jahrelang als Autor für die «Daily Show» mit Jon Stewart tätig. Er war Teil des Teams, das für die Show sieben Emmy-Nominierungen erhielt. Danach schrieb er für die Netflix-Show «Mystery Science Theater 3000». Zuletzt schrieb er für «Spider-Man and the X-Men».Es handelt sich um die dritte «Ghostbusters» -Zeichentrickserie in der Geschichte des Franchise. Der Vorläufer «The Real Ghostbusters» wurde von 1986 bis 1991 in 140 Episoden vor allem auf ABC und in Syndication ausgestrahlt. Die Sendung setzte die Abenteuer der Charaktere aus dem Originalfilm fort. Es folgte «Extreme Ghostbusters», die mit 40 Episoden in Syndication ausgestrahlt wurde. Die meisten neuen Charaktere traten in dieser Serie auf, das Team wurde von Egon Spengler angeführt.