«The Simpsons»: Vier Folgen für Disney+

US-Fernsehen

Der Fernsehsender FOX kann 18 neue Geschichten ausstrahlen.

In einer jüngst veröffentlichten Ankündigung gaben die Macher der populären Zeichentrickserieden Start der 35. Staffel auf dem Streaming-Portal Disney+ für den 2. Oktober bekannt. Die neue Staffel umfasst 18 weitere Episoden, in denen die Familie Simpson erneut für Unterhaltung sorgen wird.Im Rahmen des «The Simpsons»-Panels im Anaheim Convention Center gaben Matt Groening, Matt Selman, Al Jean, Mike Price, Brian Kelley, David Silverman und Nancy Cartwright zudem bekannt, dass vier bislang unveröffentlichte Episoden der Serie exklusiv für Abonnenten von Disney+ verfügbar sein werden. Unter diesen befindet sich eine spezielle Doppelfolge zum Thema Weihnachten, deren Premiere für den 17. Dezember angesetzt ist.Die vier exklusiven Episoden, welche die Titel "The Past and the Furious", "Yellow Planet" und "O C'mon All Ye Faithful" tragen, werden in den kommenden Monaten auf Disney+ ausgestrahlt. Im Oktober dieses Jahres wird Disney+ zudem einen exklusiven neuen Halloween-Kurzfilm von «The Simpsons» präsentieren.