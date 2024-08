«Jenseits der Spree» geht im November weiter

TV-News

Das ZDF hat acht neue Folgen mit Jürgen Vogel und Aybi Era angekündigt. Als Staffelfinale dient das Crossover mit «Die Chefin».

Jürgen Vogel und Aybi Era ermitteln ab November wieder als Berliner Duo Robert Heffler und Mavi Neumann in der ZDF-Serie. Der Mainzer Sender bestellte bei Studio Zentral erstmals acht Folgen der Freitagsreihe – so viele wie noch nie. Los geht die Ausstrahlung am 15. November um 20:15 Uhr, jeweils eine Woche vorher stehen die Folgen in der ZDFmediathek zum Streamen bereit.In den neuen Folgen erwartet das Publikum neben den Ermittlungsarbeiten auch private Geschichten bei den Ermittlern. Plötzlich steht Tanja, Roberts Ex-Frau, vor der Tür, während Mavi immer mehr Details von ihrem verschwundenen Vater erfährt. Außerdem kommt es zu einer Crossover-Folge mit der ZDF-ReiheDas Crossover dient als Staffelfinale und führt die Berliner Ermittler bis nach München, wo sie gemeinsam mit dem Team um Vera Lanz (Katharina Böhm) einem Pharmaskandal auf der Spur sind. Zuvor reisen die Münchner Ermittlerin Vera Lanz und Kollege Paul Böhmer (Jürgen Tonkel) nach Berlin, bevor die Köpenicker Kollegen Robert Heffler und Mavi Neumann eine Woche später in die bayerische Isar-Metropole kommen. Mit dem Fall, der bereits im vergangenen Herbst gedreht wurde, wird die Zuschauerschaft von der vierten Staffel «Jenseits der Spree» hin zur 15. der «Chefin» geleitet. Regie führte Christoph Ischinger nach dem Drehbuch von Etienne Heimann («Jenseits der Spree») sowie Alexander Costea nach dem Drehbuch von Peter Kocyla («Die Chefin»).