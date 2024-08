Kasie Hunt will den Morgen aufmischen

US-Fernsehen

Die 06.00 Uhr-Stunde soll nicht nur aus Politik bestehen.

Kasie Hunt ist den Zuschauern vonschon lange ein Begriff. Jetzt hat die Nachrichtensprecherin angekündigt, dass es keine, aber eine kleine Veränderung geben wird. Ihre Sendung trägt nun ihren Namen im Titel. „Wir wollen für sie da sein, auch wenn die Politik nicht im Vordergrund steht", sagte Hunt kürzlich in einem Interview."Ich denke, es gibt Raum für eine Plattform, die etwas vielseitiger und ganzheitlicher ist, und auch direkter, nicht voreingenommen oder rechthaberisch, für politische Nachrichten, harte Nachrichten, internationale Nachrichten und die anderen Dinge, die morgens passieren“, so Hunt.Künftig sollen auch Themen aus der weiteren Welt von Warner Bros. Discovery Platz finden. Oder interessante Videos, die das digitale Publikum in ihren Bann gezogen haben. Hunt will die Expertise von Bleacher Report, dem Sportkanal der CNN-Mutter Warner Bros. Discovery, nutzen und hofft auf eine feste Wettermoderatorin. "Wenn die Leute darüber reden", sagt Hunt, wird sie das Thema in eine neue Diskussionsrunde einbringen, in der ihre Gäste miteinander reden, statt in die Kamera zu starren.