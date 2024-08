Erpressung bei «Unter Uns»

Soap-Check

Tobias versucht mit Nachdruck, Sina zum Schweigen zu bringen. Doch Sina zeigt sich unbeeindruckt und konfrontiert die Lassners mit einem Ultimatum, das für diese eine Herausforderung darstellt.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo, Mi - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo, Mi - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo, Mi - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Die Spreewaldklinik» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Franka kommt überglücklich von ihrem Treffen mit dem potenziellen Co-Parenting-Partner Bruno zurück. Voller Euphorie verkündet sie ihren Freunden, dass das Abenteuer „Baby“ nun offiziell beginnt. Doch dann kommt von Bruno eine unerwartete Absage. Charlotte will sich endlich als „MissMayfair“ zu erkennen geben. Als sie sich mit einem arroganten Gast im "Carlas" anlegt, realisiert sie zu spät, dass der Gast Geraldine Gigidoux höchstpersönlich ist. Hat sich Charlotte damit ihre Chance auf eine Mode-Karriere endgültig verbaut? Hendrik kann Gunter überzeugen, ihn mit auf die Jagd zu nehmen. Er will die Gelegenheit nutzen, um den Neurochirurgen Olaf Fjällgard davon zu überzeugen, dass er der perfekte Nachfolger für seine Praxis wäre. Doch Hendriks Versteckspiel fliegt auf ...Lale, Theo und Stella haben einen schönen Abend im "Bräustüberl". Stella ist begeistert, als Lale ihr für den Heimweg ihren Schal leiht. Nach einem Ausflug mit seinem Vater glaubt Theo, dass sie auf einem guten Weg sind. Doch als er vor Theodor sein Medikament einnimmt, lacht sein Vater ihn aus. Die Sorge um Ana eint Vincent und Philipp. Gemeinsam finden sie Ana und bringen sie ins Krankenhaus. Über Nacht bangen die beiden Männer im Krankenhaus und gestehen sich ein, dass ihr Streit mitverantwortlich für Anas Unfall ist. Ana ist überrascht, als Philipp und Vincent gemeinsam an ihr Krankenbett kommen. Als sie erfährt, dass Philipp gespürt hat, dass sie in Gefahr ist, fragt sie sich, ob das etwas zu bedeuten hat. Erik kann Nicole nicht davon abbringen, den vermeintlichen Seitensprung zu gestehen. Aber als Nicole Michael die Wahrheit sagen will, wird sie durch die Nachricht von Anas Unfall unterbrochen. Unterdessen bringt Erik es nicht über sich, Yvonne reinen Wein einzuschenken. Daraufhin appelliert er an Nicole, die Sache auf sich beruhen zu lassen, weil Michael den Seitensprung niemals verzeihen würde.Vera möchte sowohl mit Ludwig, als auch mit Gregor weiter an den Liebesbriefen forschen. Werden die beiden so grundverschiedenen Charaktere aneinander geraten?Vera möchte sowohl mit Ludwig, als auch mit Gregor weiter an den Liebesbriefen forschen. Werden die beiden so grundverschiedenen Charaktere aneinander geraten?Tobias versucht verzweifelt, Sina zum Schweigen zu zwingen. Aber Sina lässt sich nicht erpressen und stellt den Lassners ein hartes Ultimatum... Ringo ist vor den Kopf gestoßen, als Bambi eine Zusammenarbeit mit ihm kategorisch ausschließt. Finden die beiden doch noch zueinander? Als Ute merkt, dass Patrizia Anschluss sucht, lädt sie ihre Ex-Feindin zu einem Nachmittag mit Britta und Nadine ein. Sie ahnt nicht, was sie damit heraufbeschwört.Ben erfährt von Maximilians Handlung. Als Maximilian keine Reue zeigt, sieht Ben rot. Kilian ist fassungslos darüber, was Isabelle und Maximilian geplant hatten. Er unterbindet das und stellt klar: keine Alleingänge mehr! Simone entwickelt notgedrungen ein Konzept, um Justus mit ins Boot zu holen. Wird sie Erfolg haben?Yvonne hat kein Verständnis dafür, dass Gerner auf Zoes Hilfe zurückgegriffen hat. Auch wenn Johanna ihm den Rücken stärkt, weiß Gerner, dass es für Yvonne eine Grenzüberschreitung ist...Aus Angst vor Katrins Reaktion fordert Emily, dass Tobias den Auftrag für Bertoie abgibt. Doch Tobias hat gute Gründe für die Zusammenarbeit und auch Emily will nicht auf den Prestigeauftrag verzichten...Als Lea erkennt, dass ihre Tochter Nico nicht bei einer Adoptivfamilie, sondern bei ihrem leiblichen Vater Paul aufgewachsen ist, ist sie schockiert. Paul will alles tun, damit Nico die Wahrheit nicht erfährt. Auch Pauls Ehefrau Doreen, die als Verwaltungschefin im Krankenhaus arbeitet, lässt er vorerst im Dunkeln. Die wiederum hält Lea für die perfekte Besetzung der offenen Arztstelle. Nichtsahnend, was für ihre Familie auf dem Spiel steht, wenn Lea im Spreewald bleibt.Joe könnte nicht glücklicher sein. Nachdem Malte vermeintlich reumütig in die WG zurückgekehrt ist und sich mit Joe versöhnt hat, fiebert dieser seiner anstehenden Hochzeitsnachfeier mit allen seinen Freunden entgegen. Peggys Zweifel bezüglich Maltes Sinneswandel schiebt er dabei zur Seite. Während Joe zuversichtlich an das Gute in Malte glaubt, plant dieser derweil rachsüchtig, es Joe auf der Party heimzuzahlen. Er trifft sich ein letztes Mal mit Indira, die ihm Böller besorgt hat, um die Party buchstäblich zu sprengen. Joe ist geschockt, als Malte auf der Hochzeitsfeier die Maske fallen lässt und mit einem lauten Knall die Hochzeitstorte hochjagt. Nach einem kurzen Moment des Triumphes erkennt Malte, dass er zu weit gegangen ist, als sich plötzlich Qualm ausbreitet und alle seine Freunde panisch die WG verlassen – was vor allem bei Peggy traumatische Erinnerungen weckt. Entsetzt wird Malte klar, was er da getan hat, doch für Joe ist das Maß voll und er rechnet endgültig mit Malte ab, den er nie wieder sehen will. Am Boden zerstört glaubt Malte, nun endgültig wie sein Vater geworden zu sein und völlig allein da zu stehen. Verzweifelt sieht Malte nur noch einen Ausweg…