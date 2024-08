Mars Sommer kehrt zu «Unter Uns» zurück

TV-News

2010 war Mars Sommer letztmals als Mars Saibert bei der RTL-Soap zu sehen. Im September stattet er seinen alten Freunde Easy und Paco einen Besuch ab.

14 Jahre nach seinem Abschied aus der Schillerallee kehrt Mars Sommer als Mars Saibert zur RTL-Seriezurück. Damals verließ Saibert die Story, um mit seiner Band in den USA auf Tour zu gehen. Seine Rückkehr gibt es in der Folge 7.452 zu sehen, die am 9. September 2024 bei RTL ausgestrahlt wird. Dann stattet er seinen alten Freunde Easy (Lars Steinhöfel) und Paco (Miloš Vuković) erneut einen Besuch ab. Doch es gibt noch einen anderen Grund für seine Rückkehr.„Es ist mir eine Ehre, dass ich meinen Teil zu einem Stück Fernsehgeschichte beitragen konnte und jetzt auch wieder ein Teil davon sein darf! Seit 30 Jahren bietet «Unter uns» Zuschauern und Fans eine Projektionsfläche, sich immer selbst in den Bewohnern der Schillerallee und ihren Erlebnissen wiederfinden zu können", schwärmt Mars, der die frohe Botschaft während des «Unter uns»-Fan-Treffens am Montag, 12. August, in Köln-Ossendorf selbst verkündete, bevor er mit seiner Band „IHR!“ ein Konzert spielte.„Es lag auf der Hand, vor den Fans bekanntzugeben, dass ich wieder da bin! Sie haben mich und meinen Abschied begleitet, mich vielleicht sogar vermisst und sollen auch die ersten sein, die erfahren, dass ich zurück bin“, so der Schauspieler, der den Fans eine emotionsgeladene Rückkehr inklusive Spannung versprach. RTL nannte aber noch keine konkreten Details zur Handlung.