«Rainmaker»-Serie mit John Slattery

US-Fernsehen

Die neue Serie ist beim Fernsehsender USA Network angeschlossen.

John Slattery hat sich der Besetzung des neuen USA Network-Dramasals Leo F. Drummond angeschlossen. Leo F. Drummond ist eine von Grishams ikonischsten Figuren, ein legendärer Löwe im Gerichtssaal und Seniorpartner bei Tinley Britt, der mächtigen Kanzlei, gegen die Rudy Baylor antritt.Slattery hat viele Fernsehauftritte, darunter «Mrs. America», «The Good Fight», «30 Rock», «Documentary Now», «Arrested Development», «Sex and the City», «Veep» und «K Street». Für seine Rolle in «Wet Hot American Summer: First Day of Camp» wurde er für den Critics' Choice Award als bester Gastdarsteller nominiert. Am Broadway trat Slattery in dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Stück "Rabbit Hole" auf. Als Regisseur stand Slattery für mehrere Episoden von «Mad Men» sowie für Judd Apatows «Love» und den Spielfilm «God's Pocket» hinter der Kamera.Frisch von der juristischen Fakultät kommt Rudy Baylor mit dem Prozessfuchs Leo Drummond und seiner Freundin aus der juristischen Fakultät aneinander. Rudy deckt zusammen mit seinem Chef und dessen zerzauster Anwaltsgehilfin zwei miteinander verbundene Verschwörungen auf, die mit dem mysteriösen Tod des Sohnes ihres Klienten zusammenhängen.