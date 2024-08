RTL+ startet neue «Bachelorette»-Staffel Ende August

TV-News

Stella Stegmann ist bisexuell und wird deshalb erstmals als Bachelorette Rosen an Frauen und Männer verteilen. Außerdem gibt es Nachschub von «La Familia».

Das RTL-Publikum darf sich in den kommenden Wochen über reichlich Reality-Content freuen, schließlich räumt der Kölner Sender über zwei Wochen hinweg seine Primetime frei, umzu zeigen. Der ersten Sommer-Dschungel-Staffel fällt aber ein anderes Reality-Format zum Opfer. Im Juni kündigte RTL an, dass manfortan exklusiv beim Streamingdienst RTL+ zeigen werden. Dort verteilt die in diesem Jahr auserwählte Stella Stegmann ab dem 26. August ihre Rosen. Erstmals trifft sich die Bachelorette sowohl mit Männern als auch mit Frauen.Zum Start serviert RTL+ eine Doppelfolge, insgesamt sind zwölf Episoden geplant, die jeweils montags auf dem Streamer erscheinen. Die Produktion fand in Thailand statt, wohin insgesamt 20 Anwärterinnen und Anwärter gereist sind. „Ich glaube, es wird Zeit, dass das Thema Bisexualität aufgegriffen wird, denn es ist ein total aktuelles Thema und ich freue mich, dass ich da ein Vorbild sein kann, dass die Menschen einfach ein bisschen offener werden und sehen, dass Liebe keine Normen kennt", erklärte Stegmann im April zum Start der Produktion.Dass «Die Bachelorette» künftig gemeinsam mit dem Spin-off «Der Golden Bachelor» exklusiv bei RTL+ zu sehen ist, dürfte nicht nur am Sommer-Dschungelcamp liegen. Die Quoten ließen im vergangenen Jahr etwas zu wünschen übrig. «Die Bachelorette» verlor im Vergleich zu 2022 fast eine Viertelmillion Zuschauer und musste sich mit einem Staffelschnitt von 1,06 Millionen Zuschauern begnügen. Der Marktanteil belief sich auf 4,7 Prozent. In der Zielgruppe blieb die Dating-Show mit 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährigen knapp zweistellig. Am Ende standen 10,2 Prozent zu Buche (Vorjahr: 11,6%).Derweil hat RTL+ für den morgigen Dienstag, 13. August, den Start der zweiten Staffel des neuen Reality-Formats. Jeden Tag gehen Social-Media- und Reality-TV-Stars wie Yasin Mohamed («Temptation Island») und Melina Hoch («Love Island») auf Sendung. Für eine weitere Staffel öffnen sie ihre Türen und filmen sich mit dem Smartphone auf Schritt und Tritt. In ihrer edlen Architekten-Villa in München zeigen die TV-Promis, Instagram-Ikonen und TikTok-Sternchen ihren Tagesablauf und ihr Partyleben. Teil der WG sind außerdem Celina Weisner, Fabia Bengs und Sara Arslan. «La Familia» soll anschließend auch bei RTLZWEI ausgestrahlt werden.