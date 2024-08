«Das Traumschiff» legt im November in Argentinien an

TV-News

Gastrollen übernehmen diesmal Kai Wiesinger, Joyce Ilg und Sany Meyer-Wölden.

Das ZDF hat für den 24. November die Ausstrahlung einer neuen-Folge angekündigt. Diesmal geht es für die Crew um Kapitän Max Parger, der von Florian Silbereisen verkörpert wird, nach Argentinien. Der 90-Minüter wurde im Frühjahr gemeinsam mit «Das Traumschiff – Curaçao» produziert. Wann es den Film von der niederländischen Karibikinsel zu sehen gibt, nannte das ZDF noch nicht. In «Das Traumschiff – Argentinien» gehören neben Silbereisen auch wieder Barbara Wussow, Daniel Morgenroth und Collien Ulmen-Fernandes zum Cast.Mit an Bord ist auch Konrad Schneider (Kai Wiesinger), der seine Tochter Lisa (Joyce Ilg) auf die Estancia ihrer Mutter begleitet, um dort Lisas 30. Geburtstag zu feiern – auch wenn er seiner Ex-Frau Maja (Margarita Broich) bis heute nicht verziehen hat, dass sie ihn vor 20 Jahren wegen eines anderen Mannes verlassen hat. Die Yogalehrerin an Bord des Schiffes (Alessandra Meyer-Wölden) versucht, ihn mit Yoga-Weisheiten zu besänftigen.Die Geschichte der beiden Drehbuchautoren verfasste Martin Wilke und Jochen S. Franken steht ab Samstag, 16. November, in der ZDFmediathek auf Abruf bereit. Regie bei «Das Traumschiff – Argentinien» führte Eva Wolf.Weitere Urlaubsstimmung verbreitet das ZDF auch mit dem „Herzkino“-Film, der ebenfalls im November in der ZDFmediahtek erscheinen soll. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest, eine Woche nach der Mediatheks-Veröffentlichung wird das ZDF den Film Karoline Eichhorn und Matthias Matschke im linearen Fernsehen zeigen.Nach dem Scheitern ihrer Ehe und dem Verlust ihres Jobs in der Firma ihres Ex-Mannes zieht es Kristin (Karoline Eichhorn) nach Nizza, um dort ein neues Leben zu beginnen. Über eine Dating-App lernt sie den Seifenfabrikanten Michel (Matthias Matschke) kennen. Der hat zwar wenig Interesse an einer Romanze mit ihr, aber er bietet ihr einen Job als Buchhalterin in seiner Firma an. Dafür schlägt das Herz von seinem Sohn Julien (Max Befort) höher, als er Kristin begegnet.