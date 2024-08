«Bratwurst & Baklava» kehrt im September zurück

TV-News

Im Herbst sind auch wieder Tahnee und Khalid Bounouar in neuen Folgen der «Quatsch Comedy Show» zu sehen.

Obwohl Sebastian Pufpaff mitbereits in dieser Woche aus der Sommerpause zurückkehrt, verbleibt der restliche ProSieben-Mittwochabend noch in selbiger. Erst im September zeigt der Unterföhringer Unterhaltungssender auch im Nachlauf an die Comedy-Show frische Ware. Am 4. September kehren dann Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar mitauf die Bildschirme zurück. In der Zwischenzeit serviert man dem Publikum alte «Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas»-Folgen.Geplant sind fünf neue Folgen, die ab dem 26. August im Studio Köln-Mülheim aufgezeichnet werden, nachdem die erste Staffel im Frühjahr vier Episoden umfasst hatte. Das Format schlug sich gut und fuhr in der Zielgruppe bis zu 9,9 Prozent Marktanteil ein. Nur einmal blieb man unter dem Senderschnitt zurück, als im ZDF ein DFB-Pokal-Spiel ausgestrahlt wurde. Im Anschluss an die neuen «Bratwurst & Baklava»-Folgen setzt ProSieben diemit Tahnee und Khalid Bounouar auf dem Sendeplatz um 21:25 Uhr fort. Von der Show werden 14 Episoden produziert.In der 45-minütigen Show werden Cosar und Bielendorfer, die ihren gleichnamigen Podcast bereits seit vier Jahren betreiben, gemeinsam im In- und Ausland reisen und sich gegenseitig in die unangenehmsten Situationen ihres Lebens bringen. Außerdem begrüßen sie im Studio verschiedene Gäste und messen sich mit ihrem Live-Publikum. Produziert wird «Bratwurst & Baklava – Die Show» von Brainpool TV.